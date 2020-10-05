Мужчина погиб в результате травмирования электропоездом на севере столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчина погиб в результате травмирования электричкой на севере столицы. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в районе платформы Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД).

— В районе платформы Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги электропоездом был смертельно травмирован мужчина. На вид ему лет 30–35, — отметили правоохранители.

На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции, подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полицейские призвали граждан соблюдать осторожность на объектах железной дороги, передает РИА Новости.

По данному факту организовали проверку в Следственном комитете (СК) России. Также правоохранители выяснят детали гибели еще одного мужчины в районе железнодорожной станции «Бутово».

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