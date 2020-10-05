Подмосковный суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в ДТП
Одинцовский городской суд Московской области признал Намика Тагирбекова виновным по делу об аварии, в которой погиб ребенок.
Как установило следствие, Тагирбеков, находясь в нетрезвом виде, нарушил правила дорожного движения и в селе Немчиновка и сбил 13-летнюю девочку, которая находилась на пешеходной дорожке. От полученных травм ребенок скончался
Тагирбеков скрылся с места происшествия, однако позднее его нашли и задержали.
Суд приговорил мужчину к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет.
В пользу матери погибшего ребенка суд взыскал 2,5 миллиона рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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