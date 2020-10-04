Полицейский был за рулем машины, врезавшейся в стену храма в Подмосковье

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За рулем автомобиля, который въехал в стену храма в Московской области, был сотрудник полиции. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

— Сотрудник патрульно-постовой службы Центрального округа, управляя личной автомашиной, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на кирпичное ограждение с последующим возгоранием автомобиля, — цитирует ведомство ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что в крови полицейского не нашли следов алкоголя или наркотических веществ.

Ранее стало известно, что иномарка въехала в стену храма в поселке Мещерино в Московской области. В результате водитель погиб, еще трое, включая ребенка, пострадали.

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