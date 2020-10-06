Пешеход погиб под колесами машины на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Человек скончался от травм, полученных в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве.

Как уточняет пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе съезда на Минскую улицу. Mercedes Gelandewagen сбил человека, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, подробности происшествия выясняются, сообщается в Twitter Госавтоинспекции Москвы.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции Москвы. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 5, 2020

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