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Пешеход погиб под колесами машины на Кутузовском проспекте
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пешеход погиб под колесами машины на Кутузовском проспекте

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Человек скончался от травм, полученных в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве.

Как уточняет пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе съезда на Минскую улицу. Mercedes Gelandewagen сбил человека, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, подробности происшествия выясняются, сообщается в Twitter Госавтоинспекции Москвы.

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