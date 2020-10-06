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Волочкова опубликовала свои фото с Майей Плисецкой
Фото: instagram.com/volochkova_art

Волочкова опубликовала свои фото с Майей Плисецкой

Татьяна Плотникова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова выложила в интернет фотографии, на которых запечатлена с народной артисткой СССР Майей Плисецкой.

Публикацию в своем Instagram Волочкова приурочила ко Дню учителя, который отмечался 5 октября. Как написала звезда, она благодарная своим педагогам и наставникам, в числе которых были настоящие мэтры.

Хотя многие из них уже скончались, Волочкова, по ее собственным словам, бережет их в своем сердце. Тем же, кто и ныне жив и здравствует, балерина передала «низкий поклон».

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С Днём Учителя!🙏🦢 Я благодарна всем педагогам моей жизни и всем учителям!🙏🩰🦢 Мне посчастливилось, что ими были настоящие мэтра искусства.🙏 Многих из этих прославленных педагогов нет в живых... Но я всегда молюсь о них и берегу в моем сердце.🙏 А живым и здравствующим-низкий поклон.🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным, личность которого продолжает скрывать от публики.

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День учителяАнастасия ВолочковаБалет
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