Волочкова опубликовала свои фото с Майей Плисецкой

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова выложила в интернет фотографии, на которых запечатлена с народной артисткой СССР Майей Плисецкой.

Публикацию в своем Instagram Волочкова приурочила ко Дню учителя, который отмечался 5 октября. Как написала звезда, она благодарная своим педагогам и наставникам, в числе которых были настоящие мэтры.

Хотя многие из них уже скончались, Волочкова, по ее собственным словам, бережет их в своем сердце. Тем же, кто и ныне жив и здравствует, балерина передала «низкий поклон».

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным, личность которого продолжает скрывать от публики.

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