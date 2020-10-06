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Генпрокуратура отметила сокращение подростковой преступности
Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры России

Генпрокуратура отметила сокращение подростковой преступности

Татьяна Плотникова

Общество

Генеральная прокуратура опубликовала сведения о количестве преступлений, совершенных в России в период с января по август текущего года. Ведомство отмечает сохранение тенденции на сокращение числа преступных деяний, совершенных подростками.

За рассматриваемый период показатель уменьшился на шесть процентов. Всего за это время было раскрыто 24,2 тысячи преступлений, совершенных 21,9 тысячи подростков.

При этом самый высокий уровень подростковой преступности среди российских регионов фиксируют в Карелии и Новгородской области, хотя в большинстве субъектов РФ отмечается обратная тенденция.

Всего в России с января по август было совершено свыше 1,3 миллиона преступлений (+0,9 процента). На преступления небольшой и средней тяжести приходится 72,6 процента всех нарушений закона, причем их совокупный массив снизился на 3,1 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на сборник Генпрокуратуры о преступности в стране.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет в 2019 году расследовал более 31 тысячи дел о преступных посягательствах на детей.

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