Эксперты оценили сокращение российского авторынка

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Объем российского рынка легковых автомобилей может сократиться по результатам текущего года на 40 процентов, считает основатель автопроизводителя «Автотор» Владимир Щербаков.

По оценке эксперта, за первые шесть месяцев рынок «просел» в различных сегментах ориентировочно на 20-25 процентов. Во втором полугодии прогнозируется сокращение на 50 процентов из расчетов год к году.

Как подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса, в период с января по август продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России сократились на 16,9 процента, до 880198 машин.

При этом Ассоциация ожидает сокращения российского авторынка по результатам года на 23,9 процента при сохранении продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 16,9% до 880198 машин, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее эксперт рассказал, почему россияне предпочитают автомобили велосипедам.

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