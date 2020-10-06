Звезда реалити-шоу «Холостяк» стала участницей смертельного ДТП

Фото: instagram.com/korotkova_viktoriya/

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова стала участницей смертельного ДТП. По информации ряда СМИ, девушка сбила человека.

Известно, что она уехала из больницы, куда попала после аварии, на машине ДПС. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ во вторник, 6 октября.

ДТП произошло на Кутузовском проспекте в столице. Уточняется, что девушка на автомобиле Mercedes G-Class сбила человека. Пешеход скончался на месте от полученных травм. Он переходил дорогу в неположенном месте.

Стало известно, что машина, за рулем которой сидела Короткова, зарегистрирована на мужчину, имеющего три неоплаченных штрафа, общая сумма которых 2500 рублей.

На данный момент подробности аварии устанавливаются.

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