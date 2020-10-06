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Штраф за парковку на газоне предложили ввести в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Штраф за парковку на газоне предложили ввести в России

Виктория Родимкина

Закон

В России предложили ввести штраф за парковку на газонах и проезд по ним в размере до трех тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости во вторник со ссылкой на проект статьи «Нарушения требований в области благоустройства территории».

Отмечается, что штраф от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей может быть назначен за остановку автомобилей на детских и спортивных площадках, зонах отдыха, на газонах, цветниках.

Помимо этого, штраф от одной до трех тысяч рублей может быть назначен за мойку автомобилей в неположенных для этого местах.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, в первой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не было статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории, но затем ее решили добавить.

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