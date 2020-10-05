Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В СФ выступили за штрафы для агрегаторов такси за нарушение масочного режима
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В СФ выступили за штрафы для агрегаторов такси за нарушение масочного режима

Кирилл Николаев

Транспорт

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко выступила за введение штрафов для агрегаторов такси за отказ водителей носить маску во время работы в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она напомнила, что в сложившейся эпидемиологической ситуации таксисты должны работать в масках.

— Также нужно штрафовать, так как закрытое пространство намного опаснее, и агрегаторов, и вместе с тем и самих водителей, — отметила Кусайко.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Совфед предложил повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры

Таксиштраф для водителямасочный режим
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте