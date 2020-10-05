В СФ выступили за штрафы для агрегаторов такси за нарушение масочного режима
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко выступила за введение штрафов для агрегаторов такси за отказ водителей носить маску во время работы в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Она напомнила, что в сложившейся эпидемиологической ситуации таксисты должны работать в масках.
— Также нужно штрафовать, так как закрытое пространство намного опаснее, и агрегаторов, и вместе с тем и самих водителей, — отметила Кусайко.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Совфед предложил повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры