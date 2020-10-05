В СФ выступили за штрафы для агрегаторов такси за нарушение масочного режима

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко выступила за введение штрафов для агрегаторов такси за отказ водителей носить маску во время работы в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она напомнила, что в сложившейся эпидемиологической ситуации таксисты должны работать в масках.

— Также нужно штрафовать, так как закрытое пространство намного опаснее, и агрегаторов, и вместе с тем и самих водителей, — отметила Кусайко.

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