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НКО подали 442 заявки на получение гранта «Москва — добрый город»
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

НКО подали 442 заявки на получение гранта «Москва — добрый город»

Вероника Кузьминова

Город

Некоммерческие организации (НКО) подали 442 заявки на получение гранта «Москва — добрый город». В воскресенье, 4 октября, завершился прием документов на конкурс, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Грантовый фонд в этом году увеличился до 496 миллионов рублей. Претендовать на них могут только те НКО, которые работают в социальной сфере.

— Город прикладывает все усилия, чтобы своевременно оказать всю необходимую поддержку всем добрым и нужным инициативам. Именно поэтому мы приняли решение проводить конкурс грантов для НКО и в этом году, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

До 10 октября специалисты будут проверять правильность заполненных заявок. Те организации, которые верно составили документы, смогут пройти экспертную оценку. Она продлится до 8 ноября. Имена победителей станут известны после конкурсной комиссии. Списки грантополучателей появятся после 23 ноября.

Читайте также: Более 300 столичных НКО социальной сферы подали заявки на гранты

НКОАнастасия Раковапредоставление грантов
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