Москвичи получили более двух тысяч партий дров по льготной программе

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Городские службы столицы выполнили более двух тысяч заявок на доставку льготных дров жителям города.Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 6 сентября.

Прием заявок на доставку открылся 27 сентября. Дрова могут получить пожилые москвичи или люди с хроническими заболеваниями, которые во время домашнего режима находятся на дачах.

— За неделю выполнено более двух тысяч таких заявок, работа продолжается, — цитирует Бирюкова ТАСС.

Для доставки топлива привлекают манипуляторы, самосвалы и погрузчики. Заявку на дрова можно оставить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожилым москвичам, которые продолжают находиться на дачах, помогут с дровами для обогрева жилья. На домашний режим должны перейти порядка двух миллионов человек. Некоторые из них продолжают находиться за городом.

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