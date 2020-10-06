Москвичи получили более двух тысяч партий дров по льготной программе
Городские службы столицы выполнили более двух тысяч заявок на доставку льготных дров жителям города.Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 6 сентября.
Прием заявок на доставку открылся 27 сентября. Дрова могут получить пожилые москвичи или люди с хроническими заболеваниями, которые во время домашнего режима находятся на дачах.
— За неделю выполнено более двух тысяч таких заявок, работа продолжается, — цитирует Бирюкова ТАСС.
Для доставки топлива привлекают манипуляторы, самосвалы и погрузчики. Заявку на дрова можно оставить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожилым москвичам, которые продолжают находиться на дачах, помогут с дровами для обогрева жилья. На домашний режим должны перейти порядка двух миллионов человек. Некоторые из них продолжают находиться за городом.
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