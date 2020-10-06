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Глава Минтруда заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава Минтруда заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума

Евгения Звощик

Общество

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета со следующего года будет расти быстрее прожиточного минимума. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во вторник, 6 октября, во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, в стране достаточно долго обсуждали уровень, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

— И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения, — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что это будет одним из инструментов борьбы с бедностью, передает ТАСС.

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прожиточный минимумМинтруд РФМРОТ
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