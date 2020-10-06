Глава Минтруда заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета со следующего года будет расти быстрее прожиточного минимума. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во вторник, 6 октября, во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, в стране достаточно долго обсуждали уровень, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

— И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения, — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что это будет одним из инструментов борьбы с бедностью, передает ТАСС.

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