«Поздравления принимаю»: Дмитрий Губерниев опубликовал архивные фото в день рождения

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с поклонниками архивными фотографиями в день рождения. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На снимках Губерниев запечатлен в детском саду. Он отметил, что до сих пор не любит такой яркий свет, как на одной из фотографий, хоть и работает на телевидении.

— 46 лет — полет нормальный! Молодой, интересный! На ЗОЖ, на стиле, временами на ярком сексе! Поздравления принимаю, комментарии читаю! Всех обнимаю! — подписал пост комментатор.

Поклонники оценили детские фотографии Губерниева и присоединились к поздравлениям.

«Как говорят, талантливый человек талантлив во всем!»; «Дима, дорогой! С твоим днем! Будь успешен, любим и счастлив!»; «Дима! Будь здоров и счастлив именно так, как ты себе это представляешь», — написали фолловеры.

Ранее телеведущий пожаловался на низкие доходы из-за пандемии. Он также поделился, что ему не удалось съездить, как он ранее планировал, на отдых в Крым во время бархатного сезона. Однако побездельничать в ближайшее время спортивный комментатор не может себе позволить — «идут эфиры».

Читайте также: «Пущай сидит!»: Губерниев прокомментировал приговор Ефремову