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Внучка Людмилы Гурченко рассказала про последнюю встречу с бабушкой
кадр из фильма «Любовь и голуби»

Внучка Людмилы Гурченко рассказала про последнюю встречу с бабушкой

Захар Чайченко

Звезды

Елена Королева, внучка советской актрисы Людмилы Гурченко, вспомнила свою последнюю встречу с бабушкой, которая произошла случайно в 2000 году, когда ей было всего 12 лет. Проходя мимо станции метро, она увидела съемочную группу Эльдара Рязанова и саму Гурченко, приводятся ее слова на сайте «Телепрограмма».

— Зная ее характер, предполагая реакцию, не стала подходить. Понимала, что она настроилась на работу, а я только помешаю ей, — рассказала Елена.

Людмила Гурченко долгое время находилась в ссоре со своими родственниками, также она не общалась с дочкой, внучкой и никогда не видела правнучку.

Имя Елены Королевой недавно вновь появилось в СМИ в связи со скандалом в одном из ночных клубов. По словам девушки, ей свернула челюсть модель Лара Фрост, приревновав к своему парню — музыканту Руслану Дон Греко.

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