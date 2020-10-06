Ехавший на самокате по МКАД с ребенком мужчина возмутил Сеть

Фото: Telegram-канал «Московские новости»

В Сети появился ролик, на котором очевидцы показали мужчину на электросамокате, который едет по МКАД. За спиной мужчины находится ребенок.

На кадрах видно, что мужчина едет по обочине, его обгоняют машины. Ролик возмутил пользователей Сети.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

«Потребности в езде на самокате по МКАДу у нормальных людей нет», «Идиот. Ребенка не жалко видимо», «Батя года».

Видео опубликовало издание «Москва 24». По данным источника, ГИБДД проводит проверку после публикации ролика, устанавливается личность мужчины.

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