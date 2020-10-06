Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ехавший на самокате по МКАД с ребенком мужчина возмутил Сеть
Фото: Telegram-канал «Московские новости»

Ехавший на самокате по МКАД с ребенком мужчина возмутил Сеть

Виктория Федотова

Город

В Сети появился ролик, на котором очевидцы показали мужчину на электросамокате, который едет по МКАД. За спиной мужчины находится ребенок.

На кадрах видно, что мужчина едет по обочине, его обгоняют машины. Ролик возмутил пользователей Сети.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

«Потребности в езде на самокате по МКАДу у нормальных людей нет», «Идиот. Ребенка не жалко видимо», «Батя года».

Видео опубликовало издание «Москва 24». По данным источника, ГИБДД проводит проверку после публикации ролика, устанавливается личность мужчины.

Читайте также: Четыре автомобиля столкнулись на третьем километре МКАД

МКАДсамокатсоцсети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Все мнения
О проекте