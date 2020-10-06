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«Чуть не развелись»: Анна Хилькевич рассказала о ссоре с мужем
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Чуть не развелись»: Анна Хилькевич рассказала о ссоре с мужем

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Анна Хилькевич опубликовала шутливый пост о конфликте с мужем Артуром Волковым. О том, что послужило поводом для ссоры с супругом, она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке артистка с мужем выполняют синхронные движения танца.

— Решили тут разучить танец с мужем. Чуть не развелись. Но не, мы держимся, — отметила звезда сериала «Универ».

Фанаты стали переживать за пару и прокомментировали публикацию актрисы.

«Если вы разведетесь, я перестану верить в любовь»; «Вам НЕЛЬЗЯ разводиться!!!! Вы суперские!»; «Аня, вы самая красивая пара», — написали фолловеры.

Актриса Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 2015 году. Для нее это второй брак. В новом союзе у супругов родились две дочери — Арианна и Мария.

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