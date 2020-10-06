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Сбросившая 34 килограмма без спортзала девушка раскрыла секрет похудения
Фото: pixabay.com

Сбросившая 34 килограмма без спортзала девушка раскрыла секрет похудения

Евгения Звощик

Общество

Жительница Индии по имении Прити смогла сбросить 34 килограмма за восемь месяцев, не посещая спортзал. О своем опыте похудения девушка рассказала изданию Times of India.

По ее словам, она долгое время терпела насмешки в свой адрес со стороны окружающих. Однако поводом для того, чтобы начать худеть, стала ситуация в магазине одежды. Продавец сообщил, что в магазине нет нужного ей размера. В тот момент девушка весила 96 килограммов при росте 1,6 метра.

Для того чтобы похудеть, она начала соблюдать строгую диету. В частности, на завтрак она съедала фрукты, каши или блюда из риса. Обедала она салатом, творогом, чечевичным супом, а ужинала — салатом или супом. При этом она могла ничего не есть на ужин, если обед был достаточно плотным.

Кроме того, девушка пояснила, что не ходила в спортзал, но занималась дома. Так, она ежедневно выполняла упражнение «планка» и много ходила пешком. Это же она и продолжает делать сейчас. Также она ежедневно пьет три литра воды. При этом девушка призналась, что иногда она ест шоколад.

Она отметила, что не стоит ждать быстрых результатов, и добавила, что все приложенные усилия окупятся.

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