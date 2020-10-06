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Пролеты Северо-Восточной хорды через Яузу установили в Москве
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Пролеты Северо-Восточной хорды через Яузу установили в Москве

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, проезд СеребряковаКарта всех событий

Железобетонные балки пролетного строения моста через Яузу установили в рамках строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) в столице. Об этом заявил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов во вторник, 6 октября.

Рабочие выполнили укрепление берега и обустроили подъезды. Основные конструкции сооружений устанавливают от Ярославского до Дмитровского шоссе. Также ведется работа на путях РЖД, передает Интерфакс.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва — Санкт-Петербург с Косинской эстакадой, ее строительство планируется завершить в конце 2022 года. Общая протяженность трассы составит 35 километров.

Ранее сообщалось, что развязку Северо-Восточной хорды (СВХ) со съездами в 5-й проезд Подбельского и на Открытое шоссе достроят в следующем году.

Читайте также: Монтаж строения эстакады основного хода СВХ завершили около метро «Ботанический сад»

река ЯузаСеверо-Восточная хорда (СВХ)Рафик Загрутдинов
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