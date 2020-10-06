Пролеты Северо-Восточной хорды через Яузу установили в Москве

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Россия, Москва, проезд Серебрякова Карта всех событий

Железобетонные балки пролетного строения моста через Яузу установили в рамках строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) в столице. Об этом заявил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов во вторник, 6 октября.

Рабочие выполнили укрепление берега и обустроили подъезды. Основные конструкции сооружений устанавливают от Ярославского до Дмитровского шоссе. Также ведется работа на путях РЖД, передает Интерфакс.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва — Санкт-Петербург с Косинской эстакадой, ее строительство планируется завершить в конце 2022 года. Общая протяженность трассы составит 35 километров.

Ранее сообщалось, что развязку Северо-Восточной хорды (СВХ) со съездами в 5-й проезд Подбельского и на Открытое шоссе достроят в следующем году.

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