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Сергей Собянин утвердил проект планировки международного медкластера в Сколкове
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин утвердил проект планировки международного медкластера в Сколкове

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в медицинском учреждении смогут работать иностранные врачи. Здесь будут использованы зарубежные технологии и лекарства. Общая площадь ММК составит 58,19 гектара. Объект расположится в инновационном центре «Сколково».

Согласно проекту, на территории ММК разместятся капитальные объекты общей площадью 868 тысяч квадратных метров. Медицинскую помощь здесь будут получать до 300 тысяч пациентов в год. Проект создания ММК планируется полностью реализовать до 2028 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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