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Нарышкин рассказал о боевиках, участвующих в конфликте в Нагорном Карабахе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Нарышкин рассказал о боевиках, участвующих в конфликте в Нагорном Карабахе

Евгения Звощик

В мире

Тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов перебрасывают в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во вторник, 6 октября.

Он уточнил, что по информации СВР, речь идет о наемниках из международных террористических организаций — «Джабхат ан-Нусра»*, «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и других экстремистских группировок.

— Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне, подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различных международных террористических структур, передает РИА Новости.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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боевикиСергей НарышкинНагорный Карабах
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