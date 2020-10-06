Система цифровой поддержки врачей в десять раз сократит время на назначение исследований

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Система цифровой поддержки врачей для пакетных назначений диагностики и анализов в десять раз сократит время на назначение исследований. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила главный врач поликлиники № 3 Елена Самышина.

По ее словам, согласно новой технологии, время на назначение исследований составит 15 секунд. В настоящее время на это требуется более двух минут. Со временем новая система будет внедрена во всех взрослых поликлиниках столицы.

Пилотный проект прошел тестирование на базе четырех медицинских учреждений Москвы. После предварительного диагноза специальная программа предложит врачу максимально полный набор исследований для дальнейшей диагностики.

— Набор анализов и необходимых обследований при большинстве диагнозов типовой, однако врач должен дать назначения. Теперь это будет делать система, — цитирует Самышину агентство городских новостей «Москва».

Она добавила, что при необходимости лечащий врач сможет исправить пакет набор исследований в соответствии с состоянием здоровья пациента.

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