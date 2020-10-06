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Омбудсмен Подмосковья прокомментировала ситуацию с найденным в лесу телом младенца
Ксения Мишонова / Фото: Правительство Московской области

Омбудсмен Подмосковья прокомментировала ситуацию с найденным в лесу телом младенца

Захар Чайченко

Происшествия

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова полагает, что тело младенца, найденного в лесу Подольска, возможно, оставила мать. Также омбудсмен в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети» отметила, что беби-боксы могли бы спасти жизнь не одного такого ребенка.

— Опять труп новорожденного. Человек гулял с собакой по лесопарку. Обнаружил пакет с останками. Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства. Но мы понимаем уже, что младенца закопала, скорее всего, его мать — женщина, по какой-то причине не увидевшая другого выхода. Она не знала про беби-бокс, — написала Мишонова.

Омбудсмен утверждает, что беби-боксы продолжают спасать детей в «нелегальном положении».

Беби-бокс — это специальное место для анонимного отказа от ребенка. Первый в России беби-бокс был установлен в 2011 году в Сочи.

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ПодмосковьеноворожденныеПодольск
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