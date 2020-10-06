Астролог рассказала, как будет развиваться пандемия коронавируса

Василиса Володина посоветовали с оптимизмом смотреть на вещи / Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, когда стоит ждать пика заболеваемости коронавирусом. Пост появился на личной странице звезды в Instagram.

Она пояснила, что ряд планет — Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн — в настоящее время находится в ретроградном положении. Это способствует сдерживанию распространения инфекции. Однако растущая Луна и соединение Сатурна и Плутона ускоряют ее распространение.

— В районе 16 октября темпы должны немного замедлиться (Меркурий повернет обратно. Но именно темпы, а не количество заболевших, увы). А потом — опять ускориться, к 20 октября, после чего могут остаться довольно высокими еще долго, — отметила Володина.

Астролог добавила, что пока количество зараженных увеличивается, эта тенденция будет продолжаться еще некоторое время. Более точных прогнозов эксперт не дала, подчеркнув, что для этого недостаточно статистических данных. Также Володина заявила, что циклы планет ни разу не прошли полный путь, что делает невозможным выявление закономерностей функционирования вируса.

Кроме того, специалист предупредила о влиянии ретроградного Меркурия на повседневную жизнь людей. Как она пояснила, многие в этот период становятся агрессивными или, наоборот, апатичными.

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