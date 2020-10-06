Вирусолог сообщил об интенсивности роста случаев COVID-19 в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Повторный рост заболеваемости коронавирусом в России будет более интенсивным, однако система здравоохранения к этому готова. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн во вторник, 6 октября.

Ранее оперштаб сообщил, что в России за сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса.

— Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина, — цитирует РИА Новости Альтштейна.

Он отметил, что увеличение числа пациентов с COVID-19 связано с осенним сезоном, который является периодом простудных заболеваний.

Вирусолог добавил, что это касается как Россию, так и другие страны.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог заявил, что рост числа случаев COVID-19 в ближайшие дни неизбежен