Звезда фильма «Холоп» заявил, что женщины сами виноваты в сексуальных домогательствах

Александр Самойленко / Фото: Екатерина Цветкова, «Вечерняя Москва»

Звезда фильмов «Холоп» и «Ночной дозор» Александр Самойленко заявил, что если мужчина предложил женщине выпить кофе, значит, что-то в ее взгляде, поведении показалось ему доступным. Он считает, что мужчина не будет приставать к девушке, если она не дала ему повода так делать.

— Мужчина просто так не подойдет к девушке, если нет намека на то, что она хочет, чтобы он подошел. Это с моей точки зрения. Если моя девушка подойдет и расскажет об этом, я в первую очередь посмотрю на нее подозревающим взглядом: что ты ему такое сделала или сказала? — заявил артист.

Самойленко рассказал, что неоднократно слышал о сексуальных домогательствах в актерской среде, но это устраивало обе стороны, потому скандалов не было.

— То, что происходит там, за границей, как будто не с нами происходит, — отметил собеседник в разговоре с психологом Аллой Занимонец в шоу «Почти серьезно».

Актер привел в пример американскую систему, где люди друг друга напрямую спрашивают, есть ли в их поведении намек на близость. Если женщина хочет наказать обидчика, она должна еще раз его спровоцировать, заснять доказательства и уже судиться с ним.

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