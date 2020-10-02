Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Теперь в деле Харви Вайнштейна насчитывается семь обвинений/ Фото: youtube/euronews

Американскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили обвинения в сексуальных преступлениях еще по шести пунктам. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокурора округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) Джеки Лейси.

Отмечается, что дела касаются касаются двух жертв и связаны с инцидентами, которые случились более десяти лет назад.

— Готовность этих последних жертв дать показания против влиятельного человека дает нам дополнительные доказательства, необходимые для создания убедительного уголовного дела, — сказала прокурор.

Напомним, что скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинению в домогательствах и изнасиловании. Скандал в Голливуде разгорелся в 2017 году, когда его обвинили в домогательствах десятки женщин. Среди них были известные актрисы Анджелина Джоли и Ума Турман. Продюсер отрицал все обвинения.

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