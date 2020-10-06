Набережную у Шелепихинского моста в Москве благоустроят

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Шелепихинский мост Карта всех событий

В районе Шелепихинского моста благоустроят набережную. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Работы пройдут в рамках проекта планировки набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста. Здесь будет создано пешеходное пространство протяженностью около 240 метров с беговой и велосипедной дорожкой.

Кроме того, через Большую Филевскую улицу планируется обустроить два надземных перехода. За счет реализации данного проекта будут объединены два участка будущей пешеходной набережной Москвы-реки, сообщает Интерфакс.

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