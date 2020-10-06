Набережную у Шелепихинского моста в Москве благоустроят
В районе Шелепихинского моста благоустроят набережную. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Работы пройдут в рамках проекта планировки набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста. Здесь будет создано пешеходное пространство протяженностью около 240 метров с беговой и велосипедной дорожкой.
Кроме того, через Большую Филевскую улицу планируется обустроить два надземных перехода. За счет реализации данного проекта будут объединены два участка будущей пешеходной набережной Москвы-реки, сообщает Интерфакс.
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