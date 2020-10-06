Семейный архив Карла Фаберже пополнил коллекцию Музеев Московского Кремля

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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Коллекцию Музеев Московского Кремля пополнил семейный архив Карла Фаберже. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

По ее словам, семейный архив был передан по распоряжению правнучки ювелира Татьяны Фаберже, которая умерла во Франции в феврале 2020 года.

— Мы очень рады, что этот архив попал не в частные руки, что он попал в государственный музей и будет доступен всем тем посетителям, исследователям, которые захотят с ним познакомиться, — цитирует Гагарину Интерфакс.

Семейный архив Фаберже охватывает более 100 лет. Особый интерес представляют фотоматериалы, каталоги аукционов, деловые бумаги и документы личного характера потомков ювелира.

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