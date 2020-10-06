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Семейный архив Карла Фаберже пополнил коллекцию Музеев Московского Кремля
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Семейный архив Карла Фаберже пополнил коллекцию Музеев Московского Кремля

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Кремль Карта всех событий

Коллекцию Музеев Московского Кремля пополнил семейный архив Карла Фаберже. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

По ее словам, семейный архив был передан по распоряжению правнучки ювелира Татьяны Фаберже, которая умерла во Франции в феврале 2020 года.

— Мы очень рады, что этот архив попал не в частные руки, что он попал в государственный музей и будет доступен всем тем посетителям, исследователям, которые захотят с ним познакомиться, — цитирует Гагарину Интерфакс.

Семейный архив Фаберже охватывает более 100 лет. Особый интерес представляют фотоматериалы, каталоги аукционов, деловые бумаги и документы личного характера потомков ювелира.

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