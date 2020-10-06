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Задержаны пять человек по делу братьев Ананьевых
Фото: АГН «Москва»

Задержаны пять человек по делу братьев Ананьевых

Евгения Звощик

Происшествия

Пять соучастников задержаны по делу братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Остальные фигуранты дела, в том числе и сами миллиардеры, находятся в розыске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко во вторник, 6 октября.

Отмечается, что в отношении пятерых задержанных в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Помимо этого, следователи установили установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 миллиардов рублей, на которое был наложен арест. Как уточняется на сайте СК, в рамках предварительного следствия также будет устанавливаться имущество соучастников преступления.

СПРАВКА «ВМ»

В 2017 году «Промсвязьбанк» — долгое время ключевой актив Ананьевых — попал под санацию государства. В настоящее время на его основе создано опорное финансовое учреждение для операций по гособоронзаказу. При этом единственным акционером является Росимущество. Новые владельцы банка через суд потребовали от экс-руководителей вернуть 282 миллиарда рублей. По мнению истцов, эти средства были утеряны по вине банкиров. Вскоре на счета, земли, недвижимость, машины и самолеты Ананьевых был наложен арест.

В рейтинге Forbes от 2018 года указывалось, что у каждого из братьев было по 700 миллионов долларов.

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