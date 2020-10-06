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Мужчина совершил вооруженное нападение на банк в Берлине
Фото: flickr.com / pPatrik M. Loeff

Мужчина совершил вооруженное нападение на банк в Берлине

Кирилл Николаев

Происшествия

Мужчина совершил вооруженное нападение на банк в Берлине. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в полиции города.

Инцидент произошел в районе Кепеник. По данным полиции, помимо преступника, в банке находятся два человека. Информации о пострадавших нет.

Район, где находится отделение банка, оцеплен. Полиция пока не смогла проникнуть в помещение. На месте инцидента работают около 200 сотрудников правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

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