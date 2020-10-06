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Минимальные баллы ЕГЭ-2021 для поступления в вуз определили в РФ
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минимальные баллы ЕГЭ-2021 для поступления в вуз определили в РФ

Юлия Захарова

Образование

Российское Министерство просвещения определило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в предстоящем году. Соответствующий приказ главы ведомства Валерия Фалькова появился на официальном портале правовой информации во вторник, 6 октября.

Как уточняется, указанное количество баллов необходимо, чтобы пройти на специальности в вузах в том числе по целевому набору.

В частности, по обязательным предметам — русскому языку и математике — нужно набрать от 40 до 45 баллов и от 27 до 40 баллов соответственно. Точный результат зависит от учебного заведения, которое намерен выбрать абитуриент.

Например, чтобы поступить в МПГУ, выпускник должен написать ЕГЭ по русскому и иностранному языку на 45 баллов, тестирование по обществознанию и математике — на 39 баллов, а физику и химию следует сдать как минимум на 40 баллов.

Ранее сообщалось, что ряд изменений внесут в задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по гуманитарным дисциплинам.

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