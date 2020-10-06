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Проверку организовали после сообщений об утонувшей в Москве девочке
Фото: depositphotos.com

Проверку организовали после сообщений об утонувшей в Москве девочке

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Ширяево Карта всех событий

Правоохранители организовали проверку после исчезновения девочки во время купания в реке в Новой Москве. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел в деревне Ширяево поселения Первомайского.

— По предварительной информации, две несовершеннолетние 16 и 12 лет без присмотра взрослых находились на водном объекте в деревне Ширяево. Одна из девочек находилась на берегу, другая купалась в водоеме, ее затянуло под воду, — отметила Нефедова.

Прокуроры намерены дать оценку действиям родителей и их исполнению своих обязанностей. В случае необходимости будут приняты необходимые меры реагирования.

В настоящее время ведутся поиски ребенка, по данным источника ТАСС, задействованы водолазы.

Ранее в СМИ сообщалось, что девочка утонула в пруду в ТиНАО при попытке сделать селфи. Как уточнялось, на место случившегося выехали оперативные службы.

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