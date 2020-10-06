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Свыше 80 объектов самостроя снесли с начала года в центре столицы
Фото: Дмитрий Рухлецкий

Свыше 80 объектов самостроя снесли с начала года в центре столицы

Захар Чайченко

Город

С начала года из 165 объектов незаконного строительства в Центральном административном округе Москвы снесено 84, еще девять объектов демонтировать не станут, сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

— По остальным объектам ведется разработка документации для дальнейшего демонтажа, — сообщил глава ведомства Владислав Овчинский.

Он также сообщил, что совсем недавно в Басманном районе была демонтирована незаконная пристройка к зданию 1840 года в Кривоколенном переулке. Нарушение выявили еще до того, как самострой был возведен. В данный момент с территории убраны и пристройка, и строительные материалы, передает Интерфакс.

Читайте также: Госинспекция добилась сноса самостроя в центре Москвы

ЦАО Москвынезаконная пристройкастроительство
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