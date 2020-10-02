Госинспекция добилась сноса самостроя в центре Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась ликвидации незаконно возведенной пристройки на территории Воронцовского банного комплекса.
Нелегальную пристройку площадью 300 квадратных метров обнаружили по адресу Воронцовский переулок, дом 5/7, строения 1, 2, 3 в ходе контрольно-инспекционных мероприятий.
Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, участок площадью 1,3 тысячи квадратных метров предоставляли собственнику Воронцовских бань в аренду для благоустройства территории. На момент проверки срок договора истек, обязательства не были соблюдены арендатором.
Разрешительная документация на возведение и эксплуатацию пристройки отсутствовала.
К настоящему времени самострой ликвидирован, на освобожденной территории планируется организовать парковку для посетителей бани и соседних зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что перехватывающая парковка появилась на месте незаконной стоянки в Москве.
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