Госинспекция добилась сноса самостроя в центре Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Воронцовский переулок, 5/7с1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась ликвидации незаконно возведенной пристройки на территории Воронцовского банного комплекса.

Нелегальную пристройку площадью 300 квадратных метров обнаружили по адресу Воронцовский переулок, дом 5/7, строения 1, 2, 3 в ходе контрольно-инспекционных мероприятий.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, участок площадью 1,3 тысячи квадратных метров предоставляли собственнику Воронцовских бань в аренду для благоустройства территории. На момент проверки срок договора истек, обязательства не были соблюдены арендатором.

Разрешительная документация на возведение и эксплуатацию пристройки отсутствовала.

К настоящему времени самострой ликвидирован, на освобожденной территории планируется организовать парковку для посетителей бани и соседних зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что перехватывающая парковка появилась на месте незаконной стоянки в Москве.

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