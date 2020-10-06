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Пашинян назвал условие, при котором Ереван готов пойти на компромисс по Карабаху
Фото: twitter.com/ArmenianUnified

Пашинян назвал условие, при котором Ереван готов пойти на компромисс по Карабаху

Кирилл Николаев

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

— Армения может пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но если к этому же готов и Азербайджан, — отметил Пашинян.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о начале азербайджанскими вооруженными силами широкомасштабной атаки на юге Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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