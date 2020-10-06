Ереван заявил о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими ВС на юге Карабаха

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Министерство обороны Армении сообщило о начале после полудня во вторник, 6 октября, азербайджанскими вооруженными силами широкомасштабной атаки на юге Нагорного Карабаха. Отмечается, что об этом свидетельствуют данные армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Как уточнили в Минобороны Армении, Баку задействовал большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, передает ТАСС.

— Противник также игнорирует безопасность территории соседнего Ирана, — сообщила пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов перебрасывают в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Асад обвинил Турцию в использовании террористов из Сирии в Нагорном Карабахе