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Сильный ураган «Дельта» приблизился к побережью США
Фото: pixabay.com

Сильный ураган «Дельта» приблизился к побережью США

Кирилл Николаев

В мире

Сильный ураган «Дельта» приблизился к побережью США. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в национальном центре слежения за ураганами.

По данным синоптиков, максимальная скорость порывов ветра составляет 215 километров в час. Из-за урагана ожидаются сильные дожди на территории Каймановых островов, Западной Кубы и северного полуострова Юкатан.Согласно прогнозам синоптиков, «Дельта» достигнет юга США 8 или 9 октября.

«Дельта» будет десятым ураганом за этот сезон в США. Это абсолютный рекорд. Предыдущее достижение было установлено в 1916 году. Тогда побережья США достигли девять ураганов, сообщает Интерфакс.

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