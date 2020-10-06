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Врач назвала самые бесполезные народные средства для лечения простуды
Фото: pixabay.com

Врач назвала самые бесполезные народные средства для лечения простуды

Кирилл Николаев

Здоровье

Большая часть народных способов и средств для лечения простуды или укрепления иммунитета бесполезна. Об этом сообщила член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

По ее словам, ингаляция над вареной картошкой не вылечит простуду. Более того, этот народный способ может привести к ожогу слизистых.

Добрецова отметила, что парение ног в тазу с горячей водой не поможет справиться с гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Подобную процедуру можно использовать лишь для снятия стресса.

Аскорбинка и колбочки с чесноком не являются средствами профилактики вирусных респираторных заболеваний. Врач заявила, что витамин С не влияет на восприимчивость организма к инфекции.

Для защиты от гриппа Добрецова посоветовала мыть руки с мылом, не трогать лицо грязными руками и избегать мест с большим числом людей, сообщает «Ридус».

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