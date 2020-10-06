Врач рассказал, защищают ли перчатки от заражения коронавирусом в транспорте

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Перчатки защищают человека от заражения коронавирусом, в них риск потрогать лицо снижается. Об этом заявила главный врач московского метро Вера Жельвис.

— Перчатки защищают от заражения, поскольку вирус передается контактным путем. Кроме того, психологически сложнее в перчатках потрогать лицо руками, чего следует избегать в общественных местах. Перчатки должны быть цельными и плотно прилегать к рукам, чтобы избежать прямых соприкосновений с поверхностями, — цитирует Жельвис Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

По словам врача, дополнительно защититься можно с помощью санитайзера. Средство можно наносить поверх перчаток, так как они легко поддаются обработке. Автоматы с антисептиком установлены в вестибюлях станций столичной подземки.

Жельвис напомнила, что во время поездки в транспорте не нужно снимать средства индивидуальной защиты.

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