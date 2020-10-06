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СМИ: Уголовное дело о мошенничестве возбудили в футбольном клубе «Крылья Советов»
Фото: pixabay.com

СМИ: Уголовное дело о мошенничестве возбудили в футбольном клубе «Крылья Советов»

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет Российской Федерации по Самарской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в футбольном клубе «Крылья Советов». Об этом Интерфаксу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что общий ущерб клубу составил 12 миллионов рублей.

В начале августа руководство команды было отправлено в отставку после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящее время «Крылья Советов» выступают в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и занимают четвертое место в турнирной таблице.

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«Крылья Советов»ГСУ СК РФмошенничество
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