Криминалисты СК направлены на Камчатку для исследования проб с места загрязнения

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин направил на Камчатку специалистов криминалистического центра СК для исследования проб с мест загрязнения. Об этом во вторник, 6 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Также Бастрыкин в ходе оперативного совещания попросил доложить о ходе и результатах проверки по факту возможной экологической катастрофы на Камчатке, сообщает ТАСС.

Напомним, на днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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