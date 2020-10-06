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Звезда Comedy Woman Медведева показала обезображенное болезнью лицо
Наталия Медведева поделилась проблемой с подписчиками / Фото: instagram.com/natalymedvedeva

Звезда Comedy Woman Медведева показала обезображенное болезнью лицо

Юлия Курганова

Звезды

Актриса театра и кино, бывшая участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото своего лица, которое изуродовано страшной болезнью. Она сообщила, что у нее так продолжается с весны, но сейчас наступило обострение.

— Периоральный дерматит. Оно выпуклое, иногда жутко сохнет, иногда почесывается, иногда жжет, — рассказала артистка.

Она добавила, что пыталась лечить болезнь. Ходила к двум специалистам, пила антибиотики, а улучшений нет, либо они временные и минимальные.

Также Медведева отметила, что надеется на понимание и поддержку своих фанатов.

Подписчики написали, что знаменитость совершила смелый поступок, рассказав о своей проблеме.

Свой рецепт дала актриса Глафира Тарханова.

— Срочно отдыхать и расслабиться, новости не смотреть, хорошие книжки читать. Вкусно есть и много водички пить! — посоветовала она коллеге.

Также пользователи порекомендовали артистке проверить желудочно-кишечный тракт и изменить свое питание. А кто-то не исключил, что это психосоматика. Поклонники пожелали Медведевой поскорее выздороветь.

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болезньНаталья Медведевафото
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