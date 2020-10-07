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«Такие коленочки надо прятать»: поклонники Валерии раскритиковали ее образ
Валерия подверглась критике пользователей / Фото: instagram.com/valeriya

«Такие коленочки надо прятать»: поклонники Валерии раскритиковали ее образ

Юлия Курганова

Звезды

Певица Валерия опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото в коротком платье и напугала многих поклонников своей худобой. Некоторые отметили, что колени артистки слишком худые и добавляют ей возраста, поэтому их лучше не показывать.

Также одна из фанаток написала, что Валерия одевается довольно странно и совершенно не по возрасту.

«Такие коленочки надо прятать, а не выставлять. Вызывают жалость»; «Колени добавляют вам возраста, слишком худые, у молодых женщин таких не бывает»; «Уже не первый раз вас одевают не по возрасту и не по серьезному», «Она сама так одевается, всеми силами пытаясь ухватится за молодость, прям из кожи вон лезет»; «Ноги нужно прятать, время прошло», — написали пользователи.

Однако другие поклонники отметили, что Валерия выглядит, как всегда, модно и стильно.

«Вы выглядите с каждым годом прекраснее»; «Валерия, вы шикарно выглядите и стиль одежды вам очень подходит. Впрочем как всегда»; «Валерия, какая вы красивая, спокойная, приятная», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Пригожин показал на видео растяжку Валерии. Он похвалил ее за трудолюбие.

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