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Пять пожарных депо введут в Новой Москве до конца года. Объекты появятся в рамках программы «Безопасный город». Как рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, планы по проектированию и дальнейшему строительству необходимой противопожарной инфраструктуры сформированы до 2022 года.

— До конца нынешнего года строители сдадут пять пожарных депо, рассчитанные на 20 машино-мест, — сообщил подробности руководитель городского ведомства.

Он добавил, что в каждом депо предусмотрено все необходимое для эффективной службы: спецтехника, машино-места, средства связи и оповещения, помещения для отдыха, учебные классы и другое.

Владимир Жидкин также сообщил, что в ближайшие годы в Троицком и Новомосковском округах создадут Ситуационный центр управления дорожным движением.

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