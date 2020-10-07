Более 31 миллиарда составили контракты жизненного цикла для здравоохранения Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

За год в столице заключили контракты жизненного цикла на покупку и обслуживание медоборудования на 31 миллиард рублей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При контрактах жизненного цикла поставщик обязуется обслуживать товар после передачи заказчику. По словам Ефимова, такую форму торговых отношений власти столицы уже использовали в транспортной сфере и в ЖКХ. Контракты, по его словам, доказали свою эффективность. Их общий объем за все время в Москве составил 515 миллиардов рублей.

Уточняется, что контракты жизненного цикла позволяют существенно снизить цену на поставки. В столице готовятся приобретать маммографы и цифровые рентген-аппараты. Первоначальная цена на них уже упала на 47 процентов.

— Благодаря контрактам жизненного цикла в здравоохранении столица получит современное оборудование с 10-летним сервисом от производителей, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по сервису, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, снизить цену позволяет высокая конкуренция на торгах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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