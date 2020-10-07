Пьяный пассажир угнал автомобиль такси в Балашихе

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Мужчина угнал автомобиль такси в Балашихе после того, как водитель отказался выполнять заказ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

Причиной отказа таксиста от поездки с пассажиром стало его нетрезвое состояние. Это спровоцировало мужчину на конфликт: он причинил телесные повреждения таксисту, после чего захватил его автомобиль и уехал на нем.

— В результате работы по плану «Перехват» участковым уполномоченным полиции недалеко от места преступления разыскиваемое транспортное средство было обнаружено, а подозреваемый, находящийся в салоне, задержан, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ. В качестве меры пресечения ему назначили заключение под стражу.

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