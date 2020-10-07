Человек пострадал в ДТП с автобусом и грузовиком на Крымском Валу
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Один человек пострадал в ДТП с тремя транспортными средствами в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице в среду, 7 октября.
— Утром в среду произошло ДТП, столкновение трех транспортных средств, один человек пострадал, — сообщили в главке.
По предварительным данным, грузовой фургон Портер столкнулся с автобусом. Пострадавшим оказался водитель грузовика.
Ранее сообщалось, автомобиль Mercedes Gelandewagen сбил человека, который пересекал проезжую часть на Кутузовском проспекте. Пешеход скончался от травм.
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