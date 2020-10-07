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Человек пострадал в ДТП с автобусом и грузовиком на Крымском Валу
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Человек пострадал в ДТП с автобусом и грузовиком на Крымском Валу

Вероника Кузьминова

Происшествия
Крымский ВалКарта всех событий

Один человек пострадал в ДТП с тремя транспортными средствами в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице в среду, 7 октября.

— Утром в среду произошло ДТП, столкновение трех транспортных средств, один человек пострадал, — сообщили в главке.

По предварительным данным, грузовой фургон Портер столкнулся с автобусом. Пострадавшим оказался водитель грузовика.

Ранее сообщалось, автомобиль Mercedes Gelandewagen сбил человека, который пересекал проезжую часть на Кутузовском проспекте. Пешеход скончался от травм.

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