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В МИД прокомментировали слова о растущем военном присутствии РФ в Средиземноморье
Фото: youtube.com / Россия 24

В МИД прокомментировали слова о растущем военном присутствии РФ в Средиземноморье

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Присутствие русских военных в Средиземном море способствует укреплению безопасности, в частности при борьбе с терроризмом. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в среду, 7 октября.

— Военное присутствие России в регионе Средиземного моря укрепляет безопасность, усиливает потенциал борьбы с терроризмом, — цитирует Грушко Интерфакс.

Он сообщил, что в НАТО не понимают этого. По мнению Александра Грушко, страны альянса делают вид, будто не они разрушили Ирак и Ливию.

При этом, заявил замглавы МИД, на эти темы им неприятно рассуждать, а удобнее обсуждать «российскую угрозу», в частности в Средиземноморье.

Ранее генсек НАТО выразил озабоченность из-за того, что в Средиземном море растет военное присутствие России.

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МИД РоссииНАТОСредиземное море
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