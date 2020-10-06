В МИД РФ выразили надежду на решение ситуации в Киргизии мирным путем

Фото: facebook.com / МИД России

Москва надеется, что ситуация в Киргизии будет решена в правовом поле, путем переговоров и без применения силы. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ во вторник, 6 октября.

— Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии — своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в нынешних обстоятельствах приоритетом должно быть поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизии в рамках ее конституции и законодательства. Кроме того, в МИД призвали все политические силы республики «проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности», сообщается на сайте ведомства.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни. Ранения получили также 190 правоохранителей.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

Читайте также: Правительство Киргизии обратилось к гражданам с заявлением